В Киеве завтра без осадков, температура до +4°

17:00, 14 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 декабря в столице без осадков, температура до +4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 6,5 м/с.

На выходных циклон принесет в Украину осадки

Солнце в столице взойдет в 07:51, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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