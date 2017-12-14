Завтра в большинстве областей Украины сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 14 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 декабря, в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

На западе Украины завтра пройдут дожди / Фото УНИАН
На западе Украины завтра пройдут дожди / Фото УНИАН

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в пятницу пройдут ливни. Днем до +10°.

В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре без осадков, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 15 декабря — день Аввакума. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день.

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