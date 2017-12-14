В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 15 декабря

15:39, 14 декабря 2017
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Ожидаются порывы ветра 30-35 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 15 декабря, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Гидрометцентр предупреждает о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 декабря в Карпатах сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье порывы ветра 30-35 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине пройдут дожди и мокрый снег, также ожидается похолодание.

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