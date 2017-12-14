В Киеве сильный туман сохранится до конца суток
Видимость 200-500 м.
До конца суток 14 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.
Гидрометцентр предупреждает о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В целом сегодня в Киеве будет облачно, днем без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, температура днем 1-3° тепла.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в ближайшие выходные в Украине пройдут дожди и мокрый снег, также ожидается похолодание.
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