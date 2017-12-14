Пожар в Калифорнии приблизился к Монтесито

13:39, 14 декабря 2017
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С огнем борются около 10 тысяч пожарных.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Природный пожар в американском штате Калифорния подобрался к жилым домам Монтесито, одному из самых богатых населенных пунктов США.

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $1 миллиард

Здесь расположены особняки многих знаменитостей, сообщает Euronews.

Площадь самого крупного из пожаров - "Томаса" - достигла почти 950 кв. км. Пламя удалось локализовать пока лишь на 20%.

С огнем борются около 10 тысяч пожарных, ситуация осложняется сильными ветрами, которые достигают в порывах 18 м/с и способствуют распространению пожаров.

Напомним, лесные пожары, которые бушуют в американском штате Калифорния, могут стать самыми страшными в истории штата.

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