На выходных циклон принесет в Украину осадки

12:39, 14 декабря 2017
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17 декабря непогода охватит большинство областей Украины.

На выходных погода в Украине ухудшится / УНИАН
На выходных погода в Украине ухудшится / УНИАН

В ближайшие выходные в Украине пройдут дожди и мокрый снег, также ожидается похолодание.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В субботу дождь-мокрый снег и ветер начнутся на западе и севере, а в воскресенье, 17 декабря, сложная неблагоприятная погода охватит большинство областей Украины. Особенно достанется Одесской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской области. Там осадки могут быть сильными", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве в субботу и воскресенье также ожидаются осадки и похолодание.

Напомним, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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