На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды

Подъемы уровней воды ожидаются из-за снеготаяние.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Сегодня, 14 декабря, из-за таяния снега в Украине ожидаются подъемы уровней воды в реках.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 декабря в связи с снеготаянием ожидаются подъемы уровней воды (над уровнями на 8:00 11 декабря): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м, на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,2-0,7 м, местами выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Напомним, в Карпатах из-за оттепели и осадков в виде мокрого снега и дождя сегодня сохраняется значительная лавинная опасность (третий уровень).