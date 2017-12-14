В Панаме произошло землетрясение магнитудой 4,6
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 14 декабря, в Панаме произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Три человека пострадали в результате землетрясения в Тибете
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 58 км на юго-запад от города Лас Минас. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.
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