Гидрометцентр предупреждает о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах

Существует угроза схода оползней снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В Карпатах в связи с оттепелью и осадками в виде мокрого снега и дождя сегодня сохраняется значительная лавинная опасность (третий уровень).

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Как сообщает Укргидрометцентр, также существует угроза схода оползней снега на дороги.

Напомним, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.