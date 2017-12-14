Гидрометцентр предупреждает о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах

09:37, 14 декабря 2017
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Существует угроза схода оползней снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В Карпатах в связи с оттепелью и осадками в виде мокрого снега и дождя сегодня сохраняется значительная лавинная опасность (третий уровень).

В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

Как сообщает Укргидрометцентр, также существует угроза схода оползней снега на дороги.

Напомним, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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