В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 декабря, в столице без осадков, днем до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 3,8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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