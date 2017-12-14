В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:06, 14 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На востоке практически без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.

В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +7°.

В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН
Прогноз на 14 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.

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