В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.
На востоке практически без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.
В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение
На западе Украины в четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +7°.
В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.
Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+22°... +14°
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Ивано-Франковск+23°... +10°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +13°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 52 %
Давление: 765 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:02
Закат 20:09
Фаза луны:
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