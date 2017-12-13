В Киеве завтра без осадков, днем до +2°

17:00, 13 декабря 2017
19

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 декабря, в столице без осадков, днем до +2°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 3,8 м/с.

В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взойдет в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Мощный ливень затопил Черкассы (видео) Мощный ливень затопил Черкассы (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
52 %
765 мм
2.5 м/с
2 %
Лента новостей