Завтра Украину накроют дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

На востоке практически без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +14°.

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На западе Украины в четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +7°.

В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.

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