В Чили произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Конститусьон.

В Чили произошло землетрясение / turismochile.com

В среду, 13 декабря, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 33 км на северо-восток от города Конститусьон. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома. Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.