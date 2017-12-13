Сильные снегопады парализовали движение в Нидерландах

Из-за непогоды аэропорты отменяють авиарейсы.

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Нидерланды накрыли сильные снегопады, в стране объявили "красный" уровень тревоги.

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Снег и лед блокировали движение в большинстве крупных городов страны, многие школы были закрыты или детей отпустили домой раньше, сообщает Euronews.

Из-за непогоды в аэропорту Схипхол в Амстердаме были отменены или задержаны сотни рейсов. "Застряли" из-за погоды и пассажиры, отправлявшиеся из аэропорта Эйндховен.

Напомним, снегопады добрались и до Италии. Самая сложная ситуация – в регионах Лигурия, Тоскана и Эмилия Романья, где введен "красный" режим тревоги.