На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды
Негативных последствий не ожидается.
В течение 13-14 декабря на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13-14 декабря в связи с снеготаянием ожидаются подъемы уровней воды (над уровнями на 08:00 11 декабря): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м, на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,2-0,7 м, местами выход воды на пойму", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.
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