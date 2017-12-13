На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

Негативных последствий не ожидается.

На реках западной Украины поднимутся уровни воды / УНИАН

В течение 13-14 декабря на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13-14 декабря в связи с снеготаянием ожидаются подъемы уровней воды (над уровнями на 08:00 11 декабря): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м, на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,2-0,7 м, местами выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.