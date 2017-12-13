"Выгуляете новую шубу": синоптик предупредила о приходе "адекватной зимы" на следующей неделе
На следующей неделе в Украину придут морозы, а сегодня в ряде областей Украины пройдут дожди.
Сегодня после обеда в Киеве ожидаются придут осадки, а в начале следующей недели в Украину придут морозы.
В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
«А вот теперь про адекватную зиму. С понедельника-вторника к нам придут морозы. На следующей неделе наконец выгуляете новую шубу, а я, например, модную шерстяную шапку и шарфик из толстых пушистых ниток», – написала синоптик.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. Так, днем 13 декабря в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидаются сильный дождь и мокрый снег.
В целом в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.
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