Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 13 декабря, в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 29 км на юго-восток от города Палеохора. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.