В Карпатах сохраняется лавинная опасность

11:42, 13 декабря 2017
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Существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 13 декабря, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°

Об этом предупреждает Украинский гідрометценр.

"13 декабря в связи с оттепелью и осадками в виде мокрого снега и дождя в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень), существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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