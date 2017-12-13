Существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 13 декабря, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гідрометценр.

"13 декабря в связи с оттепелью и осадками в виде мокрого снега и дождя в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень), существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.