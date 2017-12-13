Италию засыпало снегом

10:33, 13 декабря 2017
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Непогода повлияла на движение транспорта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Снегопады добрались и до Италии. Самая сложная ситуация – в регионах Лигурия, Тоскана и Эмилия Романья, где введен красный режим тревоги.

Снегопады в Британии: хаос на дорогах, перебои в работе аэропортов и штормовой ветер (фоторепортаж)

Вместе со снегом в эти регионы пришли сильные дожди, Несколько рек вышли из берегов, что привело к наводнению, сообщает Euronews.

Непогода также повлияла на движение транспорта. Многие поезда между Миланом и Турином ходят с опозданиями, а из-за сильного ветра с перебоями ходит морской транспорт. В Неаполе закрыты порты, из которых отправляются паромы до островов Капри и Искья.  

Напомним, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) из-за сильного снегопада отменили около 30 авиарейсов.

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