Италию засыпало снегом
Непогода повлияла на движение транспорта.
Снегопады добрались и до Италии. Самая сложная ситуация – в регионах Лигурия, Тоскана и Эмилия Романья, где введен красный режим тревоги.
Снегопады в Британии: хаос на дорогах, перебои в работе аэропортов и штормовой ветер (фоторепортаж)
Вместе со снегом в эти регионы пришли сильные дожди, Несколько рек вышли из берегов, что привело к наводнению, сообщает Euronews.
Непогода также повлияла на движение транспорта. Многие поезда между Миланом и Турином ходят с опозданиями, а из-за сильного ветра с перебоями ходит морской транспорт. В Неаполе закрыты порты, из которых отправляются паромы до островов Капри и Искья.
#fresh fresh snow in #livigno over 1m and now the #sun is coming out #powderdays @Livigno @neilsonitaly pic.twitter.com/jAJjXvW83w— Neilson Italy Team (@neilsonitaly) December 12, 2017
Напомним, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) из-за сильного снегопада отменили около 30 авиарейсов.
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