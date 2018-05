Италию засыпало снегом

Снегопады добрались и до Италии. Самая сложная ситуация – в регионах Лигурия, Тоскана и Эмилия Романья, где введен красный режим тревоги.

Читайте также Снегопады в Британии: хаос на дорогах, перебои в работе аэропортов и штормовой ветер (фоторепортаж)

Вместе со снегом в эти регионы пришли сильные дожди, Несколько рек вышли из берегов, что привело к наводнению, сообщает Euronews.

Непогода также повлияла на движение транспорта. Многие поезда между Миланом и Турином ходят с опозданиями, а из-за сильного ветра с перебоями ходит морской транспорт. В Неаполе закрыты порты, из которых отправляются паромы до островов Капри и Искья.

#fresh fresh snow in #livigno over 1m and now the #sun is coming out #powderdays @Livigno @neilsonitaly pic.twitter.com/jAJjXvW83w