В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:36, 13 декабря 2017
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Ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 13 декабря, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 13 декабря в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Напомним, в среду, 13 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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