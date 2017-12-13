В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

Ожидается сильный дождь и мокрый снег.

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Сегодня, 13 декабря, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 13 декабря в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Напомним, в среду, 13 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.