В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°

Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в столице пройдет дождь, днем до +5°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +1°. Ветер северный и юго-западный, до 4,7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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