В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (карта)

08:05, 13 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

В Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +6°.

В северных областях дожди. Температура до +5°. В центре практически без осадков, температура до +8°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН
Прогноз на 13 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.

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