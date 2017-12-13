В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,2

Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Землетрясение произошло в провинции Керман / фото earthquake.usgs.gov

В провинции Керман на востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Иранский сейсмологический институт.

Эпицентр толчков находился в 55 км к северо-востоку от столицы провинции — города Керман, население которого составляет около 600 тысяч человек.

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Вместе с тем, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,1, его эпицентр находился примерно в 63 км к северу от города Керман.

Первые толчки сопровождались афтершоками магнитудой от 3 до 5 балов. Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака, которое произошло 12 ноября, в Иране погибли 530 человек, 7460 получили ранения.