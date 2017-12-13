В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,2

03:32, 13 декабря 2017
27

Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Землетрясение произошло в провинции Керман / фото earthquake.usgs.gov
Землетрясение произошло в провинции Керман / фото earthquake.usgs.gov

В провинции Керман на востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Иранский сейсмологический институт.

Эпицентр толчков находился в 55 км к северо-востоку от столицы провинции — города Керман, население которого составляет около 600 тысяч человек.

На севере Индии произошло мощное землетрясение

Вместе с тем, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,1, его эпицентр находился примерно в 63 км к северу от города Керман.

Первые толчки сопровождались афтершоками магнитудой от 3 до 5 балов. Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака, которое произошло 12 ноября, в Иране погибли 530 человек, 7460 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23°
Сегодня Украину накроют дожди, на востоке температура до +27° (карта) Сегодня Украину накроют дожди, на востоке температура до +27° (карта)
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
766 мм
2.2 м/с
7 %
Лента новостей