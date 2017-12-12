Завтра в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода (видеопрогноз)

16:30, 12 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +8°

На западе Украины в среду пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +6°.

В северных областях дожди. Температура до +5°. В центре практически без осадков, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.

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