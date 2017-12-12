В Индонезии произошло землетрясение

15:36, 12 декабря 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 12 декабря, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В результате землетрясения в Китае пострадали шесть человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Джакарта. Очаг землетрясения залегал на глубине 94,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.

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