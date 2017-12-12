На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

14:39, 12 декабря 2017
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Повышение уровней воды ожидаются в течение 12-14 декабря.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 12-14 декабря в связи со снеготаянием ожидаются подъемы уровней воды (над уровнями на 08:00 11 декабря): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м, на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,2-0,7 м, местами выход воды на заводь.

Также 12 декабря в районе г. Чоп продолжится повышение уровней воды на р. Тиса на 0,3-0,6 м, р. Латорица на 1,0-1,5 м с удержанием воды на пойме.

Напомним, 12 декабря на западе Украины ожидается сильный ветер.

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