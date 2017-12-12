В Брюсселе из-за снегопада отменили около 30 авиарейсов

13:33, 12 декабря 2017
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Сильный снег начался в Бельгии еще на выходных.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В аэропорту Брюсселя (Бельгия) из-за сильного снегопада отменили около 30 авиарейсов.

Из-за непогоды в Черновицкой области на дороги упали деревья

Сильный снег начался в Бельгии еще на выходных, вызвав обрывы проводов и многокилометровые пробки на дорогах.

"В общей сложности отменены или направлены в другие аэропорты около 30 рейсов. В связи со сложными метеорологическими условиями, дополнительными антиобледенительными процедурами и работами по расчистке полосы возможны отмены и задержки рейсов 11 декабря. Просим авиапассажиров уточнять у своих авиакомпаний время выполнения рейса", - цитирует сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

Напомним, на юго-западе Англии и в Уэльсе из-за непогоды более 2,5 тысяч домов остались без света.

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