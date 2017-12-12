В Брюсселе из-за снегопада отменили около 30 авиарейсов
Сильный снег начался в Бельгии еще на выходных.
В аэропорту Брюсселя (Бельгия) из-за сильного снегопада отменили около 30 авиарейсов.
Из-за непогоды в Черновицкой области на дороги упали деревья
Сильный снег начался в Бельгии еще на выходных, вызвав обрывы проводов и многокилометровые пробки на дорогах.
"В общей сложности отменены или направлены в другие аэропорты около 30 рейсов. В связи со сложными метеорологическими условиями, дополнительными антиобледенительными процедурами и работами по расчистке полосы возможны отмены и задержки рейсов 11 декабря. Просим авиапассажиров уточнять у своих авиакомпаний время выполнения рейса", - цитирует сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.
Напомним, на юго-западе Англии и в Уэльсе из-за непогоды более 2,5 тысяч домов остались без света.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+19°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +13°
-
Ивано-Франковск+20°... +8°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+20°... +10°
-
Луганск+25°... +14°
-
Луцк+19°... +8°
-
Львов+19°... +9°
-
Николаев+22°... +12°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +12°
-
Ровно+18°... +6°
-
Симферополь+23°... +12°
-
Сумы+18°... +13°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+21°... +13°
-
Херсон+24°... +12°
-
Хмельницкий+17°... +6°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+16°... +12°
-
Черновцы+20°... +9°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 78 %
Давление: 766 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 7 %
Восход: 05:52
Закат 20:20
Фаза луны:
Лента новостей