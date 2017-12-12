Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

12:33, 12 декабря 2017
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Существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 12-13 декабря в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-13 декабря в связи с оттепелью и осадками в Карпатах будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровень), существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря на западе Украины ожидается сильный ветер.

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