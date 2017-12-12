В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары
Жертвой пожара стал один человек.
В американском штате Калифорния продолжает бушевать лесной пожар, сейчас по площади он уже превосходит город Нью-Йорк.
Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $1 миллиард
Пожар, который получил имя "Томас", охватил 93 тыс. гектаров. Из-за сильного ветра он продвигается на 20 тыс. гектаров ежедневно, сообщает BBC.
"Это, безусловно, пугающий пожар, но множество людей активно работают над его устранением, чтобы вернуть ситуацию под контроль", - заверил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
Жертвой пожара стал один человек, несколько пожарных получили ранения. Из-за огня может серьезно пострадать сельское хозяйство Калифорнии, которое приносит миллионы долларов.
Напомним, лесные пожары, которые бушуют в американском штате Калифорния, могут стать самыми страшными в истории штата.
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