На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер.

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Сегодня, 12 декабря, на западе Украины ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 12 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в трех областях Украины без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, обесточенных в ночь с 10 на 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра).