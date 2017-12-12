На западе Украины объявили штормовое предупреждение

10:40, 12 декабря 2017
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Ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 12 декабря, на западе Украины ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +8°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 12 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в трех областях Украины без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, обесточенных в ночь с 10 на 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра).

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