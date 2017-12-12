В трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 29 населенных пунктов

В Черкасской области без света остаются 19 населенных пунктов.

В Украине без света остаются 29 населенных пунктов / Фото УНИАН

В трех областях Украины без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, обесточенных в ночь с 10 на 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра).

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без света до сих пор 6 н.п., в Черкасской - 19 н.п., в Луганской - 4 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 12 декабря в Украине без осадков, во всех областях потеплеет.