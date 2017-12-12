В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Украине без осадков, во всех областях потеплеет.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +8°. В центре также без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая.

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