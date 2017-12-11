Во Франции бушует шторм "Ана": сильный ветер, снегопад и дожди (фоторепортаж)

В центральных районах страны дуют сильные ветра, скорость порывов достигает 110 километров в час.

Во Франции объявили оранжевый уровень тревоги из-за шторма "Ана". В 32 департаментах страны продолжается сильный ветер, снегопад и дожди. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Meteo France.

В центральных районах страны дуют сильные ветра, скорость порывов достигает 110 километров в час. Сообщается о сильном шторме и риске подтопления в прибрежных зонах — на юго-западе и юго-востоке. В Альпах повышен риск схода лавин. Ожидается, что на границе с Бельгией пройдет сильный снегопад, сопровождающийся ветром, синоптики предупреждают о возможности образования сугробов.

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По информации французской энергетической компании Enedis, из-за шторма "Ана" в регионе Земли Луары без света остались около 80 тысяч домохозяйств.

Ранее в Германии прошел мощный ураган "Герварт".