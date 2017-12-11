Завтра в Киеве без осадков, днем до +8°

17:00, 11 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 декабря, в столице без осадков, днем до +8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер южный и юго-западный, до 5,0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Украине без осадков, во всех областях потеплеет.

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