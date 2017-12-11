В Украине завтра потеплеет, на западе ожидаются весенние +16° (видеопрогноз)

16:30, 11 декабря 2017
936

Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Украине без осадков, во всех областях потеплеет.

В Украине завтра потеплеет / УНИАН
В Украине завтра потеплеет / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +8°. В центре также без осадков, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение
В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
766 мм
2.2 м/с
7 %
Лента новостей