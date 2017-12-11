На реках Украины из-за осадков ожидаются подъемы уровней воды
Негативных последствий не ожидается.
В понедельник, 11 декабря, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"11 декабря в результате добегания паводковой волны ожидается подъем уровней воды на Тисе и Латорице в створе поста Чоп на 1,2-1,5 м и 1,7-2,2 м над текущими уровнями соответственно, с выходом воды на пойму в нижнем течении Латорицы", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
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