На реках Украины из-за осадков ожидаются подъемы уровней воды

15:37, 11 декабря 2017
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Негативных последствий не ожидается.

Через осадки ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН
Через осадки ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

В понедельник, 11 декабря, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 декабря в результате добегания паводковой волны ожидается подъем уровней воды на Тисе и Латорице в створе поста Чоп на 1,2-1,5 м и 1,7-2,2 м над текущими уровнями соответственно, с выходом воды на пойму в нижнем течении Латорицы", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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