Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 11 декабря, в Карпатах будет сохраняться значительная лавинная опасность.

Читайте также Погода на неделю: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 декабря в горах Карпат сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень), существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.