Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:37, 11 декабря 2017
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Существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 11 декабря, в Карпатах будет сохраняться значительная лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 декабря в горах Карпат сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень), существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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