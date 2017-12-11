Сильный снегопад парализовал движение в Великобритании
На юго-западе Англии и в Уэльсе из-за непогоды более 2,5 тысяч домов остались без света.
Британию накрыл сильный снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 30 см.
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На юге Англии снегопады сочетаются с сильным западным ветром, что затрудняет работу лондонских аэропортов, передает BBC.
Многие авиакомпании объявили, что задерживают или отменяют рейсы из аэропорта Хитроу, пообещав отправить пассажиров в ближайшие дни. Компания British Airways сообщила об отмене 70 рейсов с утра воскресенья, и их число продолжает расти.
На юго-западе Англии и в Уэльсе из-за непогоды более 2,5 тысяч домов остались без электричества. Некоторые местные дороги заблокированы упавшими деревьями.
Части некоторых автострад закрыты, отменены также некоторые поезда. Один из паромов, шедший в Англию через Ла-Манш, сел на мель.
Напомним, в Украине из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 537 населенных пунктов в 14 областях.
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