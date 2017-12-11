Погода на неделю: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. На юге до +10°, на западе до +8°. В центре и на востоке столбик термометра поднимется до +5°, на севере до -1°.
Во вторник, 12 декабря, в Украине потеплеет. На западе днем до +16°.
В среду, 13 декабря, пройдут дожди и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +9°.
В четверг ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью по стране -3°…+6°, днем на юге до +14°.
В пятницу пройдут дожди. На западе до +11°, в остальных регионах +1°...+10°.
16 и 17 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до 0°, на остальной территории +3°…+8°. Днем температура по стране +5°...+13°. В воскресенье ночью на западе до -3°, днем в Украине от +3° до +15°.
Народный прогноз
11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. 12 декабря — Парамона. Если вода на реке тихая — на ровную зиму, шумноватая — на метели.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +9° (карта)
13 декабря — Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.
14 декабря — Наумов. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. 15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом.
16 декабря — Ивана Молчальника. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно — к потеплению. 17 декабря — Варвары. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +13°
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Ивано-Франковск+20°... +8°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+20°... +10°
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Луганск+25°... +14°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+22°... +12°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+18°... +6°
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Симферополь+23°... +12°
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Сумы+18°... +13°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+21°... +13°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницкий+17°... +6°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+16°... +12°
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Черновцы+20°... +9°