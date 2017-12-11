Погода на неделю: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег.

На этой неделе в Украине потеплеет, однако ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. На юге до +10°, на западе до +8°. В центре и на востоке столбик термометра поднимется до +5°, на севере до -1°.

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

Во вторник, 12 декабря, в Украине потеплеет. На западе днем до +16°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН

В среду, 13 декабря, пройдут дожди и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +9°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН

В четверг ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью по стране -3°…+6°, днем на юге до +14°.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. На западе до +11°, в остальных регионах +1°...+10°.

Прогноз на 15 декабря / УНИАН

16 и 17 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до 0°, на остальной территории +3°…+8°. Днем температура по стране +5°...+13°. В воскресенье ночью на западе до -3°, днем в Украине от +3° до +15°.

Прогноз на 16 декабря / УНИАН

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Народный прогноз

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. 12 декабря — Парамона. Если вода на реке тихая — на ровную зиму, шумноватая — на метели.

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13 декабря — Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.

14 декабря — Наумов. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. 15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом.

16 декабря — Ивана Молчальника. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно — к потеплению. 17 декабря — Варвары. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество.

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