В Киеве объявили штормовое предупреждение

Жителей столицы предупреждают о сильном ветре.

Киевлян предупреждают о гололедице / УНИАН

Сегодня, 11 декабря, в Киеве ожидается сильный ветер и гололедица.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Сегодня, 11 декабря, в Киеве будет облачно, местами небольшие осадки, утром на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Также в столице днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, 11 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.