Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

В большей части областей гололедица.

В Украине ожидается гололедица / УНИАН

Сегодня, 11 декабря, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Также утром в большинстве областей, кроме крайнего юга и Приазовья, на дорогах гололедица.

11 декабря в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица.

Напомним, 11 декабря в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +9°.