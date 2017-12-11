Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

10:40, 11 декабря 2017
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В большей части областей гололедица.

В Украине очікуєтсья гололедица / УНИАН
В Украине ожидается гололедица / УНИАН

Сегодня, 11 декабря, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Также утром в большинстве областей, кроме крайнего юга и Приазовья, на дорогах гололедица.

11 декабря в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица.

Напомним, 11 декабря в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +9°.

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