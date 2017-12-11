В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов в 14 областях
В Черкасской области без света остались 150 населенных пунктов.
В Украине из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 537 населенных пунктов в 14 областях.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Черкасской области без электроснабжения остаются 150 населенных пунктов, в Киевской - 114, Львовской - 54, Полтавской - 52, Кировоградской - 41, Днепропетровской - 24, Одесской - 24, Запорожской - 19, Черниговской - 19, Сумской - 14, Херсонской - 10, Николаевской - 7, Закарпатской - 6, Донецкой - 3.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 11 декабря в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +9°.
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