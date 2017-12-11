В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

08:30, 11 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 декабря, в столице без осадков, днем до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +9° (карта)

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +9°.

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