Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +9°.

Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

Читайте также В начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки - синоптик

На западе Украины в понедельник местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +3°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +5°.

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.