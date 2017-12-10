В Киеве завтра ожидается сильный ветер и гололед

18:30, 10 декабря 2017
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В КГГА посоветовали водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам - ходить, не спеша.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Завтра, 11 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Учитывая погодные условия, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует соблюдать советы в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

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В КГГА посоветовали водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам - ходить, не спеша.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки.

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