В начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки - синоптик
В ближайшую ночь температура снизится до -3 градусов, днем в понедельник повысится до +3 градусов.
В начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, 11 декабря ситуация стабилизируется, однако будут и осадки.
"Ночью дождь и снег - на востоке. Завтра днем - на западе, к вечеру осадки снова дойдут до севера и центра. Юг продержится без дождя или мокрого снега. Ветер с юго-запада, порывистый, колючий, противный и сильный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, на юге и востоке 0-4 тепла. Завтра днем +1+6 градусов, на Западе и Юге +4+9 градусов", - говорится в сообщении.
Диденко отметила, что на дорогах будет мокро, скользко и местами гололедица.
На выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге (карта)
"В Киеве в понедельник немного утихнет, но завтра к вечеру есть вероятность осадков, правда, небольших. На ближайшую ночь температура снизится до -3 градусов, днем в понедельник повысится до +3 градусов", - добавила она.
Также синоптик сообщила, что погода 12 декабря будет "замечательной, хотя и ветреной".
"Ощутимо потеплеет, никаких осадков и даже выйдет солнце, если туман не сядет. Запланируйте себе что-то хорошее на вторник. потому что потом снова, если не дождь, так снег", - подытожила Диденко.
Ранее сообщалось, что на Львовщине и Закарпатье из-за непогоды обесточены 84 населенных пункта.
Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +13°
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Ивано-Франковск+20°... +8°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+20°... +10°
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Луганск+25°... +14°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+22°... +12°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+18°... +6°
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Симферополь+23°... +12°
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Сумы+18°... +13°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+21°... +13°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницкий+17°... +6°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+16°... +12°
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Черновцы+20°... +9°