В начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки - синоптик

В ближайшую ночь температура снизится до -3 градусов, днем в понедельник повысится до +3 градусов.

Завтра на дорогах мокро, скользко и местами гололедица / фото УНИАН

В начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, 11 декабря ситуация стабилизируется, однако будут и осадки.

"Ночью дождь и снег - на востоке. Завтра днем - на западе, к вечеру осадки снова дойдут до севера и центра. Юг продержится без дождя или мокрого снега. Ветер с юго-запада, порывистый, колючий, противный и сильный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, на юге и востоке 0-4 тепла. Завтра днем +1+6 градусов, на Западе и Юге +4+9 градусов", - говорится в сообщении.

Диденко отметила, что на дорогах будет мокро, скользко и местами гололедица.

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"В Киеве в понедельник немного утихнет, но завтра к вечеру есть вероятность осадков, правда, небольших. На ближайшую ночь температура снизится до -3 градусов, днем в понедельник повысится до +3 градусов", - добавила она.

Также синоптик сообщила, что погода 12 декабря будет "замечательной, хотя и ветреной".

"Ощутимо потеплеет, никаких осадков и даже выйдет солнце, если туман не сядет. Запланируйте себе что-то хорошее на вторник. потому что потом снова, если не дождь, так снег", - подытожила Диденко.

Ранее сообщалось, что на Львовщине и Закарпатье из-за непогоды обесточены 84 населенных пункта.