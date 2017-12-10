Снегопады в Британии: хаос на дорогах, перебои в работе аэропортов и штормовой ветер (фоторепортаж)

15:09, 10 декабря 2017
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Дорожные и спасательные службы зафиксировали ряд аварий, несколько трасс пришлось перекрыть.

В Великобритании сильные снегопады привели к перебоям в работе аэропортов и движении наземного транспорта. Об этом сообщает BBC.

Наиболее пострадал от снега регион Уэльс. Многие автострады покрыты снегом, а полиция просит людей ехать только в случае крайней необходимости.

Дорожные и спасательные службы зафиксировали ряд аварий, несколько трасс пришлось перекрыть.

На Львовщине и Закарпатье из-за непогоды обесточены 84 населенных пункта

Снегопады привели к перебоям и в движении железнодорожного транспорта. Национальная железная дорога также предупредила о возможных задержках поездов.

Были задержки в некоторых рейсах в аэропорту Манчестера. Аэропорт Бирмингема временно прекратил работу из-за того, что взлетную полосу засыпало снегом.

На юго-западе Англии и Уэльса около 2,5 тысяч домов остались без электроснабжения из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Словакии объявили чрезвычайное положение.

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