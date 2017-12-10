На Львовщине и Закарпатье из-за непогоды обесточены 84 населенных пункта

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ряд населенных пунктов сейчас без света / фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) в течение 9 и в ночь на 10 декабря было обесточено 84 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях.

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Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в том числе из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 43 населенных пункта во Львовской и 41 - в Закарпатской области.

Также сообщается, что к возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.