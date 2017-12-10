Южная Калифорния охвачена пожарами, сгорели более 500 домов
Пожары в Южной Калифорнии застали людей врасплох.
В Южной Калифорнии пожарами охвачены 673 квадратных километра, сгорели более 500 домов.
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 200 тысяч человек
Как сообщает «Голос Америки», к распространению пожаров, продолжающихся с понедельника, 4 декабря, привел сильный ветер. В результате пожаров погибли десятки лошадей, сотни тысяч людей были эвакуированы.
Пожарные достигли прогресса в пятницу, 8 декабря, и некоторым из тех, кто эвакуировался раннее, было разрешено вернуться домой. Однако возникли новые пожары, и опасность сохраняется. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что в выходные в районе Лос-Анджелеса и Вентуры ожидаются порывы ветра от 64 км/ч до 80 км/ч.
Пожары в Южной Калифорнии застали людей врасплох. Самый большой пожар возник в понедельник вечером в округе Вентура, где в авто на определенном маршруте эвакуации в маленьком городе Санта-Паула погибла 70-летняя женщина.
Три человека обгорели, пытаясь избежать пожара, возникшего в четверг в 50 километрах к северу от Сан-Диего и перебросившегося на мобильные дома престарелых и учебный центр для скачек.
Погода в Украине
-
Винница+19°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +13°
-
Ивано-Франковск+20°... +8°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+20°... +10°
-
Луганск+25°... +14°
-
Луцк+19°... +8°
-
Львов+19°... +9°
-
Николаев+22°... +12°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +12°
-
Ровно+18°... +6°
-
Симферополь+23°... +12°
-
Сумы+18°... +13°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+21°... +13°
-
Херсон+24°... +12°
-
Хмельницкий+17°... +6°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+16°... +12°
-
Черновцы+20°... +9°