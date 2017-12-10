Южная Калифорния охвачена пожарами, сгорели более 500 домов

Пожары в Южной Калифорнии застали людей врасплох.

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В Южной Калифорнии пожарами охвачены 673 квадратных километра, сгорели более 500 домов.

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Как сообщает «Голос Америки», к распространению пожаров, продолжающихся с понедельника, 4 декабря, привел сильный ветер. В результате пожаров погибли десятки лошадей, сотни тысяч людей были эвакуированы.

Пожарные достигли прогресса в пятницу, 8 декабря, и некоторым из тех, кто эвакуировался раннее, было разрешено вернуться домой. Однако возникли новые пожары, и опасность сохраняется. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что в выходные в районе Лос-Анджелеса и Вентуры ожидаются порывы ветра от 64 км/ч до 80 км/ч.

Пожары в Южной Калифорнии застали людей врасплох. Самый большой пожар возник в понедельник вечером в округе Вентура, где в авто на определенном маршруте эвакуации в маленьком городе Санта-Паула погибла 70-летняя женщина.

Три человека обгорели, пытаясь избежать пожара, возникшего в четверг в 50 километрах к северу от Сан-Диего и перебросившегося на мобильные дома престарелых и учебный центр для скачек.